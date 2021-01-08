بريطانيا تضع شرطا جديدا لدخول المسافرين الواصلين إلى أراضيها

قالت الحكومة البريطانية إنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتعين على جميع الأشخاص القادمين من دول أخرى نحو المملكة المتحدة تقديم دليل على إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.

ومن المقرر أن تضع السلطات استثناءات للبعض على غرار سائقي الشاحنات وطواقم شركات الخطوط الجوية والأطفال دون سن 11 عامًا. ولطالما أوصى العديد من خبراء الصحة العامة المملكة المتحدة على تبني هذا الإجراء كوسيلة للحد من الإصابات الناتجة عن الوافدين على الرغم من انتشار الفيروس في بريطانيا أكثر من العديد من البلدان الأخرى.

وقالت الحكومة البريطانية يوم الجمعة إن الإجراء الجديد سيساعد في الحماية من المتغيرات الجديدة للفيروس، مثل ذلك الذي تم تحديده مؤخرًا في جنوب افريقيا.