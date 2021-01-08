أول رحلة قطرية في المجال السعودي منذ الأزمة الخليجية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الخميس تسيير رحلة في المجال الجوي السعودي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة الخليجية.

وقالت الشركة القطرية في تغريدة على تويتر إنّ "الخطوط الجوية القطرية بدأت بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ" مساء الخميس.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها.

اتفقت الدول الأربع، على رفع القيود التي فرضتها على قطر، الثلاثاء وذلك خلال قمة نظّمت في مدينة العلا في غرب السعودية وتوّجت جهودا دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى تحقيق إنجازات دبلوماسية مع قرب انتهاء ولايته.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن الإثنين أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.