خامنئي يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية مضادة لفيروس كورونا إلى إيران

حظر مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الجمعة استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مضيفا انه "لا ثقة بها".

وفي تغريدة نشرت على الحساب الرسمي الناطق بالانجليزية لخامنئي في موقع تويتر، قال "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها" دخول البلاد، مضيفا "لا ثقة بهم ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

ويعني التصريح عمليا حظر استيراد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا واسترازينيكا/اكسفورد.

وتابع خامنئي "لست متفائلاً بشأن فرنسا أيضاً، السبب أن لديهم سوابق استعمل فيها دم ملوّث بفيروس نقص المناعة البشرية".

وتعدّ إيران أكثر دولة تضرراً من تفشي وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وشكّلت قضية الدم الملوّث فضيحة صحية في فرنسا بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت.

واصيب مئات الأشخاص في إيران بفيروس نقص المناعة البشرية في الثمانينيات من خلال تلقيهم دماء ملوثة مصدرها فرنسا.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة الجمعة "لو كان الأمريكيون قد تمكنوا من انتاج لقاح، فما كان للمأساة الناجمة من فيروس كورونا أن تقع حيث يقضي نحو أربعة آلاف شخص مصاب في يوم واحد"، في إشارة إلى عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز الخميس.