مسؤول جمهوري: إطلاق آلية لعزل ترامب "سيؤدي إلى زيادة الانقسام في البلاد"

حذر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الديمقراطيين الجمعة من أن إطلاق آلية لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "سيؤدي إلى زيادة الانقسام في البلاد" بعد المواجهات التي شهدها مبنى الكابيتول الأربعاء.

وكتب ماكارثي ردا على تأكيد الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي الاستعداد للتحرك إذا لم يغادر ترامب البيت الأبيض في أسرع وقت، أن "اطلاق آلية عزل بحق الرئيس قبل 12 يوما فقط من انتهاء ولايته سيؤدي فقط إلى زيادة الانقسام في بلادنا".