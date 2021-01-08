بيلوسي تؤكد أن الكونغرس "سيتحرك" إذا لم يتنح ترامب طوعا

أعلنت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة أن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب طواعية، كما أكدت أنها تواصلت مع الجيش الأميركي للتأكد من أن ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.

وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة إلى زملائها الأعضاء "تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الاطلاق ويأمر بضربة نووية"، متعهدة أن يتحرك الكونغرس في حال لم يتنح ترامب "طوعا وفي وقت وشيك"، من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.

وأضافت "وضع هذا الرئيس غير المتوازن لا يمكن أن يكون أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأميركي من هجومه على بلدنا وديمقراطيتنا".

وتابعت بيلوسي في رسالتها أنها مستعدة لبدء إجراءات عزل ترامب إذا لم يتنح طوعا أو إذا لم يبدأ نائب الرئيس مايك بنس عملية منصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين من الدستور تسمح له وللحكومة عزل الرئيس.

وأكدت أنه "إذا لم يترك الرئيس منصبه قريبا وبشكل طوعي، فإن الكونغرس سيتحرك".

وأكد المتحدث باسم الجنرال مارك ميلي الكولونيل ديف باتلر حصول الاتصال لوكالة فرانس برس.

وقال إن بيلوسي "بادرت إلى الاتصال برئيس الأركان. لقد رد على أسئلتها بالنسبة إلى شبكة القيادة النووية".

وطلبت بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس من بنس مناقشة تطبيق التعديل الخامس والعشرين لكنه لم يستجب لطلبهما.

وقالت في رسالتها الجمعة "ما زلنا نأمل في أن نسمع منه ردا إيجابيا في أسرع وقت ممكن".