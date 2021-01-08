وزير الخارجية مايك بومبيو يلتقي بلينكن الذي سماه بايدن لخلافته من أجل "انتقال منظم"

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة للمرة الأولى انتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن ليخلف بومبيو، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول إن "اجتماعهما كان مثمرا جدا"، لافتا إلى أن غايته كانت "تسهيل انتقال منظم والتأكد من حماية المصالح الأمريكية في الخارج".

وأضاف أن الرجلين "وكذلك فريقيهما سيواصلون العمل معا لصالح الأمريكيين خلال (الفترة) الانتقالية".

وبومبيو قريب جدا من ترامب الذي رفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية حتى الخميس، أي بعد شهرين من الاستحقاق وغداة اقتحام انصاره بعنف مبنى الكابيتول.

وسبق وأن تواصل فريق بايدن مع نظيره في وزارة الخارجية ولكن في شكل محدود، وخصوصا أن بومبيو فاجأ الجميع حين وعد بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية بحصول "انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية".

وتوجه انتوني بلينكن، مستشار الرئيس المنتخب والمساعد السابق لوزير الخارجية خلال ولاية باراك أوباما، إلى وزارة الخارجية الشهر الماضي، لكن بومبيو كان يومها في الحجر بعد مخالطته مصابا بكوفيد-19.

من جهته، لم يبد ترامب أي نية للقاء بايدن وأعلن الجمعة أنه لن يحضر حفل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.