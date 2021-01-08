4 آلاف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد

سجّلت الولايات المتّحدة الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة، حسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز المرجعيّة.

وفي الوقت نفسه، سجّلت البلاد أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وفق الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار. والرقمان القياسيان السابقان للوفيات خلال يوم واحد في الولايات المتحدة كانا قد سُجّلا الثلاثاء (3936 وفاة) والخميس (3998 وفاة).

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حاليا أكثر من 132 ألف مريض أسرّةً بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنغ بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميًا.

ولم يسبق للبلاد أن سجّلت هذا العدد من الإصابات الجديدة بالفيروس سوى في الأسبوع الأوّل من العام 2021 حسب المصدر نفسه. ويثير الوضع القلق، خصوصا في جنوب البلاد وغربها. وفي لوس أنجليس، يموت شخص من جراء كوفيد-19 كل 15 دقيقة. في المجموع، سجّلت الولايات المتّحدة 21,5 مليون إصابة بالفيروس ونحو 365 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

منظمة الصحة تدعو أوروبا لتعزيز جهودها

دعت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية دول القارة الاوروبية الخميس إلى "بذل المزيد" من الجهود في مواجهة "وضع ينذر بالخطر" بسبب انتشار نوع متحوّر من فيروس كورونا المستجدّ أشدّ عدوى في المنطقة.

وقال مدير الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية "هانز كلوغه" خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الانترنت "يجب تعزيز هذه الإجراءات الأساسية التي نعرفها جميعاً، بهدف خفض نسبة انتقال العدوى والتخفيف عن كاهل الخدمات الصحية المثقلة وإنقاذ الأرواح".

في المملكة المتحدة، تقترب المستشفيات من الوصول إلى قدرتها الاستيعابية القصوى لدرجة أنها تجلب الأسرّة المتاحة في دور المسنين، وفقا لمسؤول في هذا القطاع.

ارتفاع الحصيلة في الصين

في الصين، أبلغت السلطات عن تسجيل 63 إصابة جديدة الخميس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تمّوز/ يوليو، فيما تحاول السلطات القضاء على تفشّي المرض في مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة قرب بكين.

ومع ذلك، ما زالت هذه الأعداد المتصاعدة بعيدة جداً عن الإحصاءات المعلنة في الخارج.

فرنسا: الحكومة تعد بتسريع الحملة

بعد انتقاد الحكومة الفرنسية لبطء حملة التطعيم، وعدت السلطات بتسريعها، لكن دون استبعاد فرض إجراءات "أكثر تشديداً" الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مؤتمراً صحافياً يوم الخميس الساعة السادسة مساءً.

وتكافح السلطات من أجل الردّ على مخاوف قطاعات مثل المطاعم والثقافة التي تم إغلاق منشآتها منذ أشهر. وفي منتجعات التزلج، لن يتم إعادة فتح مصاعد التزلج يوم الخميس كما كان مخططاً في البداية.

حالة طوارئ في طوكيو

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الخميس حالة طوارئ جديدة في طوكيو وضواحيها لمواجهة الوباء، في حين أنّ الأرخبيل، ولا سيّما العاصمة، يسجّل حصيلة قياسية في عدد الإصابات.

وقال سوغا "نعلن حالة طوارئ" لأنّ "هناك مخاوف من أن يكون الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء البلاد تأثير كبير على حياة السكان والاقتصاد".

حصيلة قياسية في المكسيك

سجّلت المكسيك رابع أكثر الدول تضرراً بالوباء، يوم الأربعاء، حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات والوفيات مع 1165 وفاة وأكثر من 13 ألف إصابة، وفقا للبيانات الرسمية.

حساسية محدودة على لقاح فايزر/ بايونتيك

قال مسؤولو الصحة الأميركيون إن واحداً من بين كل 100 ألف شخص تعرّض لردّ فعل تحسّسي خطير بعد تلقّي جرعة من لقاح فايزر/ بايونتيك، مؤكّدين أنّ فوائد اللقاح تفوق بكثير أخطاره المحتملة.

"راين إير" تقلص رحلاتها

أعلنت شركة الطيران الإيرلندية "راين إير" يوم الخميس أنها ستضطر لتقليص عدد رحلاتها الجوية خلال الأشهر المقبلة بسبب عمليات الإغلاق الجديدة، خصوصاً في إيرلندا وإنكلترا.

وكانت الشركة قد اتخذت تدابير جذرية للتغلب على أزمة النقل الجوي، بما فيها إلغاء 3000 وظيفة وخفض الأجور.

أكثر من 1,88 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,884,187 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث الوفيات والإصابات مع تسجيلها 361297 وفاة، وتليها البرازيل (198974) والهند (150336) والمكسيك (129987) والمملكة المتحدة (77346).