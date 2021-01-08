ترامب يعلن أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة مقتضبة الجمعة أنّه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً.

وكتب ترامب "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 كانون الثاني/يناير".

وبذلك، يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في العام 1869.

ويؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين ظهر 20 كانون الثاني/يناير كرئيس ونائبة رئيس للولايات المتحدة.

وتقام هذه المراسم تقليديا على درج الكونغرس أمام متنزه "ناشونال مول".

وكل أربع سنوات، يتدفق مئات الآلاف إلى العاصمة الفدرالية الأميركية لحضور المراسم لكن الأعداد ستكون محدودة هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، شهد المكان أول نزاع بين ترامب ووسائل الإعلام، فقد شعر الرئيس الجديد وقتها بالغضب إذ اعتبر أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن الحشد كان أصغر من ذاك الذي حضر تنصيب باراك أوباما في العام 2009.