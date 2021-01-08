القضاء الفدرالي الأمريكي يوجه الاتهام إلى 15 شخصا في أعمال العنف في الكابيتول

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام الى 15 شخصا في أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الاربعاء، بينهم الشخص الذي التقطت له صور في مكتب الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي وتم توقيفه صباح الجمعة.

وقال كين كول من مكتب المدعي الفدرالي في واشنطن في مؤتمر صحافي "نعلن أن القضاء الفدرالي وجه اتهامات الى خمسة عشر شخصا"، موضحا أن بين المتهمين شخصا يشتبه بأنه وضع قنبلة يدوية الصنع قرب الكونغرس إضافة الى ريتشارد بارنت الذي اقتحم مكتب بيلوسي.