شاهد: من أمام سفارة السعودية في بروكسل..عشرات النشطاء يطالبون بالإفراج عن المدون رائف بدوي

نظم عشرات النشطاء من منظمة العفو الدولية احتجاجًا أمام السفارة السعودية في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بالإفراج عن المدون رائف بدوي، المعتقل في السعودية بتهمة "الإساءة للإسلام".

يأتي هذا التحرك، في الذكرى السادسة لجلسة الجلد الأولى التي تعرض لها بدوي الذي حكم بالسجن لمدة عشر سنوات والجلد 1000 جلدة إضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى حوالي 250 ألف يورو، بعد نشره تدوينات أغضبت السلطات السعودية ".

وقال لودوفيك لاوس، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في بلجيكا "على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السعودية لتحسين صورتها، وبشكل خاص من خلال الأحداث الرياضية، تظل المملكة العربية السعودية واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، لذلك من الضروري الاستمرار في الضغط".

وفي يونيو/تموز من العام 2012 اعتقلت السلطات السعودية بدوي الذي أسس موقعا إلكترونيا يحمل إسم "الشبكة الليبرالية السعودية"، ووجهت له اتهامات عدة من بينها جرائم إلكترونية وعقوق والده وهو أمر يجرمه القانون في السعودية.