زوجة الرئيس الفرنسي أصيبت بكورونا عشية عيد الميلاد

أصيب بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكوفيد-19 في 24 كانون الأول/ديسمبر لكن بدون أن تظهر عليها عوارض قوية قبل أن تأتي نتيجة فحصها سلبية بعد ستة أيام كما أعلن مكتبها السبت مؤكدا معلومات صحافية بهذا الشأن.

جاءت نتيجة بريجيت ماكرون (67 عاما) إيجابية عشية الميلاد خلال إجازة الزوجين في بريغانسون في الجنوب بعد أسبوع من وضع زوجها في الحجر بعد إصابته بالمرض.

وقد تعافت الآن بالكامل بحسب ما قال مكتبها مشيرا لوكالة فرانس برس إلى أنه لم يتم كشف هذه المعلومة لأنها لم تؤثر على جدول أعمالها.

وعانت بريجيت ماكرون من عوارض خفيفة ثم جاءت نتيجة فحصها سلبية في 30 كانون الأول/ديسمبر ثم مجددا في 31 من الشهر نفسه، ما أتاح لها العودة إلى باريس واستئناف أنشطتها في 4 كانون الثاني/يناير.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أصيب بكوفيد-19 في 17 كانون الأول/ديسمبر وبقي أسبوعا في حجر صحي في مقره الرسمي قرب باريس فيما كانت زوجته في القصر الرئاسي.