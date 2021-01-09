أكثر من 290 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة بلغ نحو 290 ألف إصابة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعيّة. وفي الفترة الزمنيّة نفسها، أحصت البلاد 3676 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

وكانت الولايات المتّحدة سجّلت الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات منذ بداية الجائحة، حيث يشغل حاليا نحو 131 ألف مريض أسرّةً بسبب إصابتهم بالفيروس، حسب إحصاءات "كوفيد تراكنغ بروجكت" الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة يوميًا.

في المجموع، سجّلت الولايات المتّحدة 21,8 مليون إصابة بالفيروس واكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.