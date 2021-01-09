قصر باكينهام: الملكة إليزابيث الثانية وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكوفيد-19

اعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا السبت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال متحدث إن الملكة (94 عاما) وزوجها (99 عاما) "تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد-19"، لينضما بذلك الى نحو مليون ونصف مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح في المملكة المتحدة.

وقال مصدر ثان لوكالة الأنباء البريطانية إن الملكة وزوجها تلقيا التطعيم من قبل طبيب العائلة المالكة في قصر ويندسور حيث يقضيان فترة العزل.

واوضحت الوكالة أن الملكة التي عادة ما تتكتم بازاء وضعها الصحي "قررت نشر هذه المعلومات من أجل تجنب عدم الدقة والشائعات المحتملة". وتواجه المملكة المتحدة، أكثر دول أوروبا تضررا من الوباء مع وفاة اكثر من 80 ألف شخص، تفشيًا لفيروس كورونا المتحور.

وتخوض البلاد، التي أعلنت الإغلاق للمرة الثالثة، "سباقا مع الوقت"، بعدما باتت مستشفياتها على وشك بلوغ اقصى طاقتها الاستيعابية، من أجل تطعيم الاشخاص الذين تفوق اعمارهم سبعين عاما والطاقم الطبي واولئك الاكثر ضعفا بحلول منتصف شباط/فبراير، أي نحو 15 مليون شخص ينتمون إلى الفئة التي تسجل فيها 88% من الوفيات بسبب الوباء.

وبدأت حملة التطعيم في أوائل كانون الأول/ديسمبر بفضل اللقاحين المتاحين حاليا، فايزر/بايونتيك وذلك الذي طورته استرازينيكا وجامعة اكسفورد. ونال لقاح "موديرنا" موافقة الهيئة الناظمة البريطانية للادوية، لكن استخدامه لن يبدأ الا في الربيع.