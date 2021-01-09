شاهد: متطوعون يعملون على إزالة اطنان من القمامة المكومة على شاطئ في بالي

نزل جيش من المتطوعين والعاملين من سكان المدينة الجمعة إلى شاطئ كوتا الشهير في بالي للعمل على إزالة أطنان من القمامة والنفايات البلاستيكية التي تتجمع كما في كل عام بسبب الأمطار الموسمية والرياح.

ويعد هذا الأرخبيل، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفايات البحرية في العالم بعد الصين.

وبالرغم من انخفاض أعداد السياح بسبب فيروس كورونا، إلا أن هذا المشهد المرير لم يتبدل، واكتست شواطئ بالي في الأسابيع الأخيرة الماضية بأطنان من النفايات.