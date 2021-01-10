إنهاء مهام وزير النقل ومدير الخطوط الجوية في الجزائر بقرار رئاسي

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لموافقتهما على استيراد سلع تتصل بـ"خدمات الإطعام" في انتهاك لتعليمات تقضي باعطاء الاولوية للانتاج المحلي، وفق مصدر رسمي.

وأفادت دوائر رئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية السبت أن تبون "انهى مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل". وأضاف البيان أن "هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة ايلاء الأولوية للانتاج الوطني".

وكلف وزير الاشغال العمومية فاروق شيعلي القيام بمهام وزير النقل بالنيابة. كذلك، "تم عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش وكذا المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها"، وفق المصدر نفسه.

وتواجه الخطوط الجوية الجزائرية صعوبات كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وخصوصا أن الجزائر اغلقت حدودها الجوية منذ 17 مارس-آذار 2020. وفي يونيو-حزيران، قدرت الشركة الوطنية خسائرها الناتجة من تعليق الملاحة الجوية بـ38 مليار دينار (234 مليون يورو)، وتوقعت ان ترتفع قيمة تلك الخسائر نهاية ديسمبر-كانون الأول إلى 89 مليار دينار (550 مليون يورو).

وتواجه الجزائر أزمة مالية تسبب بها تراجع عائداتها النفطية، وتحاول تعزيز انتاجها الوطني والحد من وارداتها للحفاظ على احتياطها النقدي الذي تراجع بنسبة 65 في المائة بين 2014 و2019.