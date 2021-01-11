تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين الجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر – بايونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكان بايدن قد تلقى جرعته الأولى يوم 21 ديسمبر – كانون الأول الماضي.

وفقد حوالي 375 ألف شخص أرواحهم جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره بما فيهم 60 ألف حالة وفاة منذ تلقي بايدن جرعة اللقاح الأولى وحتى الآن.

وانتقد الرئيس المقبل بطء عملية تلقيح الأمريكيين وخاصة بعدما وعد فريقه بإيصال اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين فور توليه الرئاسة رسمياً يوم 20 يناير – كانون الثاني القادم.

كذلك أعرب بايدن عن ثقته بإمكانية تلقيح 50 مليون أمريكي خلال المئة يوم الاولى من تنصيبه رئيساً.

وقال للصحفيين: "أولويتي هي أن يصل اللقاح إلى أذرع الناس كما فعلنا اليوم بأسرع ما يمكن. ونحن نعمل على هذا البرنامج الآن".

عزل ترامب

وعن إمكانية مضي الكونغرس الأمريكي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب مسؤوليته عن هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، قال بايدن إنه لا يظن بأن تلك الإجراءات ستؤخّر من تطبيقه لبرنامجه كرئيس جديد.

وأكد للصحفيين: "السؤال هو ما إذا كان مجلس النواب، على سبيل المثال، يتحرك للأمام، وهو من الواضح أنه كذلك، بإجراءات العزل وإرسالها إلى مجلس الشيوخ... يمكننا تقسيم هذا الأمر، هل يمكننا المضي قدماً نصف يوم على التعامل مع العزل ونصف يوم على ترشيحات أعضاء فريقي وتثبيته في مجلس الشيوخ، وكذلك المضي قدمًا في صفقة الحزمة الاقتصادية. هذا ما آمله وأتوقّعه".