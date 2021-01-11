لأول مرة منذ سبع سنوات .. انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البلدية شرق ليبيا

بدأت الاثنين انتخابات المجالس البلدية شرق ليبيا، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في مدن جالو وأوجيلة وجيخارّة بمديرية الواحات.

وقال رئيس مركز اقتراع مدرسة خالد بن الوليد، عز الدين العوجلي، إن نسبة المشاركة كانت جيدة في دائرته، حيث حضر 1695 ناخبا.

وأضاف قائلاً "بدأنا اليوم الإثنين 11 كانون الثاني / يناير 2021 وافتتحنا المركز للسماح بدخول الناخبين الساعة 8:30. عدد الناخبين في المركز 1695 وكان الإقبال كبيرا في بداية الصباح."

يختار الناخبون في الانتخابات الوطنية عشرات المرشحين، من بينهم أربع نساء وأربعة مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقول الناخب علي حسن: "الانتخابات هي اختيار الناس لمن يخدمهم، هم من يختار أصلح شخص في المجتمع للعمل في البلدية، لأن البلدية كانت أشبه بالمديرية سابقاً، يجب أن يقدموا الخدمات، والذين يقدمون الخدمات هم أعضاء البلدية المعينون. يجب أن يكونوا صادقين، وعلى الناس اختيار الشخص المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب " حسب تعبيره.

بدأت الانتخابات المحلية في غرب البلاد قبل نحو أسبوع بإشراف حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، فيما انطلقت عملية التصويت شرق ليبيا الاثنين، في عدة بلديات بإشراف الحكومة الليبية المؤقتة.

للمساعدة في تسهيل التصويت، حددت السلطات اليوم عطلة رسمية.

هذه الانتخابات البلدية هي الأولى منذ نحو 7 سنوات في شرق البلاد. أُجريت أول انتخابات ديمقراطية برلمانية ومحلية في نيسان / أبريل 2014 بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

أكثر من 600 ألف ناخب يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، وفقًا للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا.