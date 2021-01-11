بيلوسي تمهل بنس 24 ساعة لتفعيل المادة الـ25 قبل إطلاق إجراءات جديدة لعزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأحد، في رسالة إلى نواب حزبها، أن الديمقراطيين سيتخذون خطوات هذا الأسبوع في مجلس النواب لبدء إجراءات عزل ثانية للرئيس دونالد ترامب.

ودعت بيلوسي نائب الرئيس، مايك بنس، إلى استخدام البند الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، ممهلة إياه 24 ساعة، قبل بدء الديمقراطيين إجراءات العزل الجديدة.

وقالت المسوؤلة الديمقراطية أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول.

وتسعى بيلوسي إلى مشروع قانون لدعوة بنس إلى "استخدام صلاحياته فورًا بموجب القسم 4 من البند الخامس والعشرين لدعوة وتعبئة المسؤولين الرئيسيين للإدارات التنفيذية في مجلس الوزراء لإعلان "ما هو واضح لدولة مصعوقة بشدّة" أن الرئيس غير قادر أداء واجبات وصلاحيات منصبه بنجاح".

وأضافت بيلوسي في رسالتها أنه في حال لم يوافق نائب الرئيس مايك بنس علي استخدام البند الـ 25، "فسنمضي في طرح تشريع العزل" في مجلس النواب.

وفي حالة معارضة الجمهوريين هذه الخطوة، فإن الديمقراطيين سيصوتون على مشروع قانون العزل الثلاثاء على أن تقام المساءلة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكتبت بيلوسي: "ندعو نائب الرئيس للرد خلال 24 ساعة" بخصوص بنس والتعديل الخامس والعشرين. وشددت على "أننا سنتصرف بصورة طارئة لأن هذا الرئيس يمثل تهديدا وشيكا" للدستور والديمقراطية. وتابعت "بمرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا، الذي يرتكبه هذا الرئيس، وكذلك الحاجة الفورية إلى التحرك".

كما طلبت بيلوسي من الديمقراطيين إبداء آرائهم بشأن جزء من البند الـ 14 من الدستور المتعلق بطرد أعضاء الكونغرس الذين "شاركوا في التمرد". ويريد بعض الديمقراطيين، بمن فيهم النائبة التقدمية الديمقراطية الجديدة كوري بوش، طرد أعضاء الكونغرس الذين شجعوا العنف الذي شهده مبنى الكابيتول.

وكتبت بوش على تويتر الأحد "غدا أقدم قراري بشأن طرد أعضاء الكونغرس الذين حاولوا قلب الانتخابات وحرضوا على محاولة انقلاب عنصرية خلفت قتلى. لقد انتهكوا التعديل الرابع عشر". "لا يمكننا أن نحصل على وحدة بدون مساءلة".