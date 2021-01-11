مقاطعة هوبي الصينية تفرض قيودا جديدة على حركة الأشخاص لاحتواء تفشي كوفيد-19

أعلنت السلطات الصحية في الصين الإثنين تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي المتاخمة للعاصمة بكين.

وأضافت السلطات أن الاصابات المسجلة تركزت بشكل كبير في مدينتي شيجياتشوانغ وشينغتاى في مقاطعة هوبي، التي كانت من بين البؤر الخطيرة التي ظهر فيها الفيروس في نهاية العام 2019.

وللحد من انتشار الفيروس التاجي، اتخذت السلطات في البلاد إجراءات تقييدية قبل أيام من بداية عطلة العام القمري الجديد المقررة الشهر المقبل. ودعت السلطات المواطنين إلى عدم السفر، وأمرت بإغلاق المدارس مع إطلاق حملة واسعة من اختبارات الكشف عن الاصابة بمرض كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الإثنين إن 82 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في مقاطعة هوبي وتظهر عليهم الأعراض. كما سجلت إصابة 36 شخصًا آخرين دون أن تظهر عليهم الأعراض في مناطق آخرى من البلاد.

وتم الإبلاغ عن حالتين أخريين في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية وواحدة في بكين، حيث أصيب أكثر من 30 شخصًا في بؤرة آخرى في منطقة شونيي الشمالية الشرقية.

وفرضت المجمعات السكنية في المنطقة نتائج اختبار فيروس كورونا سلبية على الوافدين إلى المدن المتضررة.

وسجلت الصين إلى غاية اليوم حصيلة إجمالية للاصابات بفيروس كورونا بلغت 87536 حالة و4634 حالة وفاة منذ ظهوره في نوفمبر- تشرين الثاني 2019.

وأثار تفشي الفيروس مجددا في مقاطعة هوبي قلقًا كبيرا بسبب قربها من عاصمة البلاد بكين، خاصة بعد احصاء حوالي 265 حالة مؤكدة و181 حالة على الأقل بدون أعراض خلال الأيام الثمانية الماضية.

وتشهد الصين حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي يبدأ فية فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي تحقيقا في منشأ وباء كوفيد-19.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.