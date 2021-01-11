شوارزنيغر يشبه مناصري ترامب بالنازيين خلال الحرب العالمية الثانية

حذر الممثل والسياسي الأمريكي النمساوي الأصل أرنولد شوارزنيغر من فقدان السيطرة على الأوضاع في الولايات المتحدة وذلك في أعقاب هجوم مناصري دونالد ترامب على مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وشبّه حاكم ولاية كاليفورنيا السابق جماعة "براود بويز" اليمينية الداعمة للرئيس المنتهية ولايته بالنازيين الألمان خلال هجماتهم على اليهود فيما يعرف بـ"كريستالناخت" أو "ليلة البلور" قبيل الحرب العالمية الثانية.

وقال النجم السابق لسلسلة أفلام "المدمّر": "لقد نشأت في النمسا. أنا على دراية تامة بكريستالناخت أو ليلة الزجاج المكسور. كانت ليلة هياج نُفّذت ضد اليهود عام 1938 على يد النسخة النازية لجماعة البراود بويز. يوم الأربعاء كان ليلة الزجاج المكسور هنا في الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد ناشد "براود بويز" في خطاب أكد فيه رفضه لفوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ساعات قبل أن تتزعم الحركة اليمينية الهجوم على مبنى الكابيتول.

وقال شوارزنيغر (73 عاماً): إن ترامب حاول "الإنقلاب" على نتيجة الانتخابات بترويجه ل"الأكاذيب" التي قد تؤدي إلى التطرف مثلما وقع على يد الحركة النازية خلال الحرب العالمية.

وروى شوارزنيغر كيف أفرط والده في شرب الكحول وإيذائه هو ووالدته ككثير من أبناء هذا الجيل بسبب شعورهم بالعار مما وقع وشارك بعضهم به خلال الحرب.

وأضاف: "لقد بدأ الأمر بالأكاذيب والأكاذيب والأكاذيب... يجب علينا أن ندرك العواقب الوخيمة المترتبة على الأنانية".

وقالت ماري ليز باور، المتحدثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير، إن الحكومة الفدرالية الأمريكية تعمل من أجل تحديد إذا ما كان ينبغي تصنيف "براود بويز" كجماعة إرهابية أم لا. وأضافت: "لا مكان للتعصب والكراهية في مجتمعنا".