هل باتت شركات التكنولوجيا هي الحَكَم؟ انتقادات تطال "تويتر" بعد إغلاقه حساب ترامب بشكل نهائي

بعد أن أقدم موقع تويتر العالمي على تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل نهائي تفاديا لما وصفه حدوث مزيد من التحريض على العنف، بعد يومين على اقتحام أنصار الملياردير الأمريكي مبنى الكونغرس والأحداث الدامية التي وقعت في واشنطن، تفاوتت الآراء بين مرحب ومعارض لهذه الخطوة التي انتُقدت حتى من جانب معارضي الرئيس الأمريكي.

وأعرب رؤساء الدول والحكومات عن استيائهم من اتخاذ تويتر مثل هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض "تهديدا للديمقراطية في العالم"، ومن بين المعارضين لهذا القرار:

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتبر أن إغلاق العديد من شبكات التواصل الاجتماعي لحسابات الرئيس دونالد ترامب بشكل دائم، هي مسألة إشكالية.

واعتبر زايبرت، أن هذه المواقع العالمية تضطلع بالمسؤولية حيال عدم تسميم محتويات التواصل السياسي بعبارات الكراهية والتحريض على العنف، إلا أنه لا يمكن تقييد حرية الرأي كحق أساسي له أهمية بالغة إلا من خلال المشرع وليس حسب المعيار الذي تتبعه هذه الشركات.

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال

أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، عن عدم ارتياحه للقرار الذي اتخذته شركة تويتر العالمية بشأن إغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: أنا "غير مرتاح" لهذا القرار، وخاصة مع غياب معايير واضحة ومحددة.

وزير الاقتصاد​ والمالية الفرنسي برونو لومير

اعتبر ​وزير الاقتصاد​ والمالية الفرنسي برونو لومير، أن هذا القرار كان صادما بالفعل، وهو يدل على تحكم جماعة صغيرة بالإنترنت الرقمي، وبالتالي فإن ذلك يهدد الدول والديمقراطية في ​العالم​".

وعبر لومير عن شكوك كبيرة فيما إذا كان يحق لشركات تواصل اجتماعي وحدها وقف حسابات رئيس أمريكي. وكتب بروتون "أن يكون مدير تنفيذي قادرا على إطفاء منبر (ترامب) من دون أي ضوابط، مسألة تثير الحيرة".

وأضاف "إنه ليس فقط تأكيدا على سطوة هذه المنصات، بل يظهر أيضا مكامن ضعف عميقة في طريقة تنظيم مجتمعنا في الفضاء الرقمي".

ودافع بريتون أيضا عن مقترحات الاتحاد الاوروبي الأخيرة لفرض مزيد من الرقابة على شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي ينص على فرض غرامات على منصات لإخفاقها في التصدي لمحتوى غير قانوني.

مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون

رأى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي مكلف سياسات التكنولوجيا، أن التاريخ سينظر إلى اقتحام الكونغرس الأمريكي من جانب مناصري ترامب وكأنه اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على موقع "بوليتيكو"، "تماما كما دفعت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في اتجاه تحوّل نموذجي للأمن العالمي، نشهد بعد 20 عاما ما قبل وما بعد (اقتحام الكابيتول) دور المنصات الرقمية في أنظمتنا الديمقراطية".

وقال بريتون إن الأحداث في واشنطن كشفت عن "هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله على بقائها شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية".

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون

أما وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون فلم تنجح في إخفاء شماتتها وكان لها رأي مغاير. ووضعت كلينتون علامة "صح" على تغريدة قديمة كانت قد نشرتها في يونيو/ حزيران 2016 وطالبت من خلالها ترامب بحذف حسابه على منصة التواصل الاجتماعي.

وقام ترامب بإنشاء حسابه الشخصي على تويتر عام 2009 واستخدمه بكثافة ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة وحتى قرار المنصة تعليق حسابه، فقد كان للرئيس المنتهية ولايته أكثر من 57 ألف تغريدة.

واتّهم ترامب الجمعة تويتر بالتآمر "لإسكاته". وكتب عبر حساب @بوتوس "تويتر ذهب أبعد من ذلك في حظر حرّية التعبير.