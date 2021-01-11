شاهد: رجال إطفاء إيطاليون ينظفون سطح كنيسة غطاها الثلج في كارنيا

تساقطت الثلوج بكثافة في شمال شرق إيطاليا، وفي محافظة أوديني تحديدا، أرسلت السلطات عددا من رجال الإطفاء لإزالة الثلوج التي تراكمت على سطح كنيسة في كارنيا، تجنباً لوقوع أضرار، قد تنجم بسبب ثقل كتلة الثلج المتراكمة...
تساقطت الثلوج بكثافة في شمال شرق إيطاليا، وفي محافظة أوديني تحديدا، أرسلت السلطات عددا من رجال الإطفاء لإزالة الثلوج التي تراكمت على سطح كنيسة في كارنيا، تجنباً لوقوع أضرار، قد تنجم بسبب ثقل كتلة الثلج المتراكمة...
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