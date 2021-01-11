السعودية تكشف عن "ذا لاين".. المدينة الخالية من السيارات والانبعاثات الكربونية

أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأحد إطلاق مشروع لبناء مدينة مستقبلية مراعية للبيئة خالية من السيارات والشوارع ومنعدمة الانبعاثات الكربونية ضمن مشروع "نيوم" الذي لا يزال قيد التطوير في شمال غرب المملكة.

ويُعد مشروع "نيوم" المستقبلي والسياحي أحد المشاريع العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والهادفة إلى تنويع موارد المملكة المعتمدة بشكل كبير على الصادرات النفطية.

وجاء في كلمة ألقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بثها التلفزيون "بصفتي رئيس مجلس إدارة "نيوم"، أقدم لكم "ذا لاين"، مدينة مليونية بطول 170 كلم، تحافظ على 95 بالمئة من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

وتابع ولي العهد السعودي الذي تصنّف بلاده دوما في قائمة الدول الأكثر تسببا بالتلوث في العالم، "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم. مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولا، وتمنح مدينة ذا لاين للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن تفاصيل المشروع ستعلن لاحقا، عارضا صورا افتراضية لمدينة "ذا لاين" ومشاهد لصحارى وبحار.

وستضم المدينة مراكز طبية ومدارس ومرافق ترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء ووسائل مواصلات فائقة السرعة. ويتوقّع أن لا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" أكثر من 20 دقيقة، وفق بيان أصدرته "نيوم".

وأوضح البيان أن مجتمعات "ذا لاين" ستُدار بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، و"ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة".

وسيبدأ العمل في مشروع "ذا لاين" في الربع الأول من عام 2021، وسيتولى تمويله صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسيوفر المشروع 380 ألف فرصة عمل، ويحفز التنويع الاقتصادي بإضافة 180 مليار ريال سعودي (أكثر من 39 مليار يورو/ نحو 48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفق بيان "نيوم".