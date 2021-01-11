شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب اليابان

تساقطت الثلوج بكثافة في اليابان الإثنين، خصوصاً بالقرب من ساحل بحر اليابان، بسبب ما يسميه علماء المناخ "توزيع الضغط الشتوي". وفي محافظة فوكوي في وسط البلاد، شوهدت أكثر من 100 مركبة تقطعت بسائقيها السبل في الطريق السريع.

وتدخلت السلطات لإسعاف وإنقاذ العالقين، كما حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج أكثر من المعتاد بثلاثة أضعاف في الفترة المقبلة.

وتوقفت حركة النقل والمواصلات في محافظة توياما حيث تعطلت سيارات عدة في الشوارع والطرق، كما تسبب الثلج في إلحاق أضرار بخطوط الكهرباء وانقطاع التيار عن مئات المساكن.