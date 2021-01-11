شاهد: بريطانيا تفتتح سبعة مراكز تلقيح في خضم زيادة هائلة في عدد إصابات كوفيد-19

افتتحت بريطانيا سبعة مراكز جماعية مخصصة لتوفير لقاحات ضد كوفيد-19، بعد إعلان من وزارة الصحة الأحد عن نيتها إعطاء اللقاح لكل شخص بالغ في البلاد خلال الخريف القادم.

دفعت موجة هائلة من الإصابات بالبلاد مؤخرا إلى تعزيز برنامج شامل لتوفير اللقاح المضاد لكوفيد-19. وسيبدأ هذا الأسبوع نحو 60 ألف شخص بعمر 80 أو أكثر بتلقي دعوات للحصول على لقاح فيروس كورونا في مراكز جديدة تغطي معظم أنحاء بريطانيا.

قال وزير الصحة مات هانكوك إن المسؤولين "يسيرون على الطريق الصحيح" لتحقيق الهدف المرجو وهو تلقيح حوالي 15 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً بحلول منتصف شهر شباط فبراير.

وتشهد المملكة المتحدة زيادة حادة في عدد الإصابات وأرقاما قياسية لعدد مرضى كوفيد-19 الذين يدخلون المستشفيات يوميا، وحذر خبراء من أن الوضع الحالي هو أسوأ مما كان عليه عندما فرضت البلاد إغلاقا عاما في بداية الربيع الماضي، حيث قدر مكتب الإحصاء الوطني أن شخصا من بين كل 50 في بريطانيا أصيب بالفيروس خلال الأسبوع الأخير فقط.