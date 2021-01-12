خبراء يحذرون: اللقاحات في أمريكا قد تصل السوق السوداء فانتبهوا

أطلق خبراء الصحة في الولايات المتحدة تحذيرات من وصول اللقاحات المضادة لكوفيد_19 وتم الموافقة عليها سابقا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لقاح فايزر/ بيونتك وموديرنا إلى مناطق مظلمة مخفية وإلى السوق السوداء بهدف بيعها بأسعار باهظة، في وقت يسعى فيه البعض للاستفادة من الطلب المتزايد على اللقاحات.

وأرسى طرح إدارة ترامب الذي تعرض في وقت سابق لانتقادات شديدة، لسيناريو يستخدم فيه الأثرياء ومن لهم علاقة بالسياسة أموالهم وسلطتهم للالتفاف والحصول على اللقاح قبل أي شخص آخر.

وهدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون دولار وبسحب وإلغاء تراخيص الأطباء والممرضات وغيرهم ممن لا يتبعون إرشادات توزيع اللقاحات االوطنية، والتي تضع في أولوياتها عمال الرعاية الصحية والمسنين والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء القاتل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن بعض رجال الأعمال في نيويورك يقومون بالسفر بصحبة أصدقائهم إلى فلوريدا ليحصلوا على لقاحات مخصصة في الأساس إلى المقيمين في دور الرعاية.

وفي ولاية كولورادو، علت صرخات بعض المدرسين بعد أن تم تلقيح العاملين في المدارس الحكومية في المناطق الأكثر ثراء والمدارس الخاصة أولا.

وقال آرثر كابلان أستاذ أخلاقيات الطب في جامعة نيويورك، إنه من المتوقع أن نسمع صرخات متعددة في الأيام والأسهر المقبلة مع تزايد الانقسام بين من يمتلكون اللقاحات ومن لم يصل إليهم.

وقال كابلان "نسمع أن بعض السياسيين وبعض الأمناء العاملين في المستشفيات الكبرى وغيرهم حصلوا على اللقاح قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن".

وأضاف "أسمع أيضًا أن بعض الشركات (شركات تصينع الأدوية وتوزيعها) تقول إنه بمجرد تنفيذ العقود الحكومية، فإن الحصول على اللقاحات سيكون من أولوياتها" ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للجميع، بحسب كابلان.

وأضاف الأستاذ الجامعي مرددا الملاحظات عينها التي ذكرها في مقابلة سابقة عرضت الشهر الماضي، إن "أي شيء يُنظر إليه على أنه ينقذ الحياة ويحمي الأرواح يخلق أسواقًا سوداء".