كوفيد-19: أسترازينيكا تقدم طلباً لترخيص لقاحها في الاتحاد الأوروبي وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22.934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتوفي 531 شخصاً بسبب المرض، وفقًاً لما أعلنته السلطات الصحية.

وكانت موسكو بين أكثر المناطق تسجيلاً للإصابات مع 5001 حالة في يوم واحد، ثم سانت بطرسبرغ التي سجّلت 2731، ومنطقة موسكو، مع 1083. في المجموع.

وترفع الإصابات والوفيات الأخيرة في روسيا عدد الإصابات الإجمالي إلى 3.448.203 والوفيات إلى 62.804 منذ بدء تفشي الوباء.

أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا، موضحة أنها قد تتخذ قراراً بشأنه في 29 كانون الثاني/يناير.

وأفادت الوكالة التي تتخذ مقراً لها في أمستردام، في بيان أنها "تلقت طلباً للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ

أعلن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الثلاثاء حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي يهدّد تفشّيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال الديوان الملكي في بيان إنّ السلطان "يرى أنّ تفشّي كوفيد-19 في البلاد يمرّ بمرحلة حرجة للغاية وأنّ هناك حاجة لحالة الطوارئ". ومن المرجّح أن يثير فرض حالة الطوارئ في البلاد اتّهامات للحكومة بالسعي لتقويض الديمقراطية.

وأتى فرض حالة الطوارئ غداة تحذير محيي الدين المواطنين من أنّ نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار، وفرضه قيوداً صارمة على تنقّلات السكان في أكثر من نصف أنحاء البلاد بما في ذلك إغلاق الشركات والمتاجر غير الأساسية.

الرئيس البرتغالي مصاب

أعلنت الرئاسة البرتغالية ليل الإثنين-الثلاثاء أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كورونا وقد اضطر من جرّاء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أية عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.

والبرتغال البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة سجّلت الإثنين 122 حالة وفاة وما يقرب من أربعة آلاف حالة استشفاء جديدة. وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ الحكومة الاشتراكية ستعلن الأربعاء عن "شيء مشابه جداً للإغلاق العام الأول في آذار/مارس". وكان رئيس الجمهورية نفسه حذّر السبت خلال مناظرة انتخابية من "أنّه لا بديل عن الإغلاق العام".