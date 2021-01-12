موديرنا تعلن أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يوفر مناعة لمدة عام واحد

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية المطورة للقاح المضاد لفيروس كورونا موديرنا أن لقاحها يوفر مناعة ضد مرض كوفيد-19 لمدة عام على الأقل.

ويأتي إعلان موديرنا التي حصلت على تراخيص الاستخدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتساءل فيه الخبراء الصحيون عن مدة المناعة التي توفرها اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا.

وتواجه أغلب دول العالم بداية انتشار موجة ثالثة من تفشي المرض بسبب ظهور سلالة متحورة من الفيروس التاجي في كل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. وتتزامن هذه الموجة الثالثة كذلك مع انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي. وفرضت العديد من الدول اجراءات إغلاق جديدة لمحاولة احتواء الفيروس ووقف العدوى.

ما هي أهمية إعلان موديرنا؟

لقاح موديرنا هو أحد اللقاحين المصرح بهما حتى الآن للاستخدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتميز هذا اللقاح بسهولة تخزينه ونقله لأنه يتطلب درجات حرارة منخفضة ومتوفرة لدى العملاء خلافا للقاح بيونيتك- فايزر.

سهولة الإنتاج

تتوقع شركة موديرنا توفير حوالي 600 مليون إلى مليار جرعة في العام 2021.

واشترت الولايات المتحدة ما مجموعه 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا، فيما حجز الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون جرعة. ووقعت شركة موديرنا اتفاقيات آخرى مع عدة دول من بينها اليابان وكندا وإسرائيل، مما يعزز الأمل حيث يقترب عدد حالات الاصابة بالفيروس في العالم من 91 مليون حالة.

ووافقت المملكة المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على ترخيص اللقاح هذا الأسبوع. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن مناعة القطيع غير مرجحة هذا العام على الرغم من طرح اللقاحات في العديد من الدول حول العالم.