ترامب يعلق على إجراءات عزله ويدافع عن خطاب ما قبل هجوم الكابيتول

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن مساعي عزله في الكونغرس الأمريكي "سخيفة تماما" وتتسبب بـ"غضب هائل".

وقال ترامب، الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية مارين وان في زيارة إلى تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب الأربعاء هي "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة".

ورأى ترامب أن خطابه الأسبوع الماضي أمام أنصاره قبيل الاعتداء على مقرّ الكونغرس كان "مناسبا تماما". وأشار إلى خطابه في ذاك اليوم وبالأخص "الجملة الأخيرة" منه، معتبراً أنّها "مناسبة تماماً".

وأضاف: "إذا قرأت خطابي وهو ما فعله كثير من الناس ورأيته في الصحف وفي وسائل الإعلام والتلفزيون، فقد تم تحليله وأعتقد الناس أن ما قلته مناسب تمامًا... لقد حللوا كلامي وكلمات الفقرة الأخيرة (من الخطاب)، جملتي الأخيرة. وأعتقد الجميع أنها كانت مناسبة تماما".

ووصف ترامب قرار وسائل تواصل اجتماعي على غرار تويتر بوقف حسابه بأنه "خطأ كارثي".

وأضاف: "أعتقد أن (شركات) التكنولوجيا الكبيرة تفعل شيئا فظيعا لبلدنا، وأعتقد أنه سيكون خطأ كارثيا بالنسبة لهم. إنهم يثيرون الانقسام ويظهرون شيئا كنت أتوقعه لفترة طويلة. كنت أتوقع ذلك منذ فترة طويلة ولم يتصرف الناس بناءً عليه".

وقُتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي خلال الهجوم الذي وقع على مقر الكونغرس يوم الأربعاء الماضي.