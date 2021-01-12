كيف يُعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه وما هي الإجراءات المتبعة أوروبياً لعزل رئيسة المفوضية؟

أثارت أعمال العنف التي استهدفت مبنى الكابتول في العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء تكهنات بإمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه كرد مباشر على تشجيع أنصاره اقتحام الكونغرس.

القواعد المتبعة لإقالة الرئيس من منصبه في الولايات المتحدة مماثلة لتلك الخاصة بعزل أحد أصحاب المناصب العليا في كتلة سياسية رئيسية أخرى، الاتحاد الأوروبي.

المادة 25 في واشنطن مقابل التصويت في بروكسل

في الولايات المتحدة، تم وضع إجراءات تجريد رئيس الولايات المتحدة من السلطات من خلال المادة الـ 25 من دستور البلاد التي تم الاتفاق عليها في العام 1967.

في أوروبا، تم تحديد قوانين العزل في معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تم تعديلها مؤخراً بموجب معاهدة لشبونة لعام 2007، عندما تم إنشاء منصب رئيس المجلس الأوروبي الذي يشغله حالياً البلجيكي شارل ميشال.

يختلف الإجراء بالنسبة لرئيس المفوضية الأوروبية، المنصب الرفيع الآخر في الاتحاد الأوروبي. ويتطلب عزل رئيس المفوضية الأوروبية، الذي تشغله حاليا الألمانية أورسولا فان دير لاين من منصبه التصويت في البرلمان الأوروبي.

يورونيوز خاضت في أوجه التشابه والاختلاف بين القوتين العالميتين.

ما الخطأ الذي يجب أن يرتكبه الرئيس لعزله؟

لا تحدد المادة الـ 25 من الدستور الأمريكي جريمة أو تجاوزا محددا يجب أن يرتكبه الرئيس لتجريده من صلاحياته وعزله. فيما تنص المادة 15/5 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنه يمكن إنهاء فترة ولاية الرئيس "في حالة وجود عائق أو سوء سلوك جسيم".

من الذي يقرر؟

في الولايات المتحدة، يكون قرار العزل بين يدي نائب الرئيس. يجب عليه وعلى مجلس الوزراء إبلاغ مجلس الشيوخ ومجلس النواب كتابةً بأن الرئيس غير قادر على إدارة صلاحيات منصبه. في اللحظة التي يفعل فيها ذلك، يصبح نائب الرئيس رئيساً بالنيابة.

في الاتحاد الأوروبي، يمكن إنهاء ولاية الرئيس التي تبلغ عامين ونصف من قبل رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تشكل المجلس الأوروبي.

هل يجب أن يحظى القرار بالإجماع؟

في الولايات المتحدة، يمكن فقط لأغلبية الأعضاء الـ 15 في مجلس الوزراء الذين يقودون الإدارات التنفيذية الاتفاق مع نائب الرئيس.

في الاتحاد الأوروبي، الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء كافية.

هل يستطيع الرئيس رفض القرار؟

في الولايات المتحدة، يمكن للرئيس إبلاغ مجلسي الشيوخ والنواب بأنه قادر على ممارسة صلاحياته ويمكن أن يبطل نائب الرئيس إعلان العزل. ولكن في حالة حدوث ذلك يصبح من الضروري أن يتخذ مجلس الشيوخ ومجلس النواب القرار في غضون 21 يوماً.

في الاتحاد الأوروبي، إذا صوت زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غلى إنهاء فترة رئاسة المجلس في وقت مبكر، فلا يوجد بند في معاهدة الاتحاد الأوروبي لعكس هذا القرار.

هل حدث ذلك من قبل؟

في الولايات المتحدة، لم يُعفَ أي رئيس من مهامه رغماً عنه، لكن المسؤولين السابقين استخدموا المادة الـ 25 لتعليق مهامهم الرئاسية مؤقتاً. كان جورج دبليو بوش آخر رئيس قام بذلك، مرتين عندما تلقى تخديراً عاماً للخضوع لإجراءات طبية.

في الاتحاد الأوروبي، قضى جميع رؤساء المجلس الأوروبي فترة ولايتهم بالكامل منذ أن اتخذ المنصب شكله الحالي في العام 2009.