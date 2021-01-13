الصين تعلن حالة الطوارئ في إقليم يضم 37 مليون نسمة جراء كوفيد وحوالي 4500 وفاة في الولايات المتحدة

إعلان "حالة طوارئ" في إقليم صيني يضم 37 مليون نسمة للحد من الفيروس

أعلنت سلطات إقليم صيني يضم أكثر من 37 مليون نسمة "حالة طوارئ" الأربعاء للقضاء على عدد محدود من الإصابات بكوفيد-19 في وقت تشدد البلاد تدابيرها لاحتواء الوباء.

وتمكنت الصين بشكل كبير من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في ووهان أواخر 2019. لكن سُجلت في الأسابيع الأخيرة إصابات قليلة ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود فورية على التنقل وإجراء حملة فحوص واسعة شملت عشرات ملايين الأشخاص للكشف عن إصابات.

ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حاليا لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.

والأربعاء أعلنت حكومة إقليم هيلونغجيانغ (شمال الشرق) البالغ عدد سكانه 37,5 مليون نسمة، "حالة طوارئ" وطلبت من المواطنين عدم مغادرة الإقليم إلا للضرورة القصوى، وإلغاء المؤتمرات والتجمعات.

وجاءت التدابير بعد رصد 28 إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، بينها 12 إصابة من دون عوارض.

وسجلت ثلاث إصابات في هاربين عاصمة الإقليم التي تستضيف مهرجانا شهيرا لمنحوتات الثلج يجتذب أعدادا كبيرة من السياح.

والإثنين، تم إغلاق مدينة سويهوا في إقليم هيلونغجيانغ والبالغ عدد سكانها أكثر من 5,2 مليون نسمة، بعد تسجيل إصابة واحدة مؤكدة و45 إصابة من دون عوارض.

وأكدت السلطات الأربعاء أنها ستغلق مدنا صغيرة أخرى قرب سويهوا أو ستفرض عليها قيود تنقل.;وأغلقت مدن أخرى في الإقليم مراكز الترفيه، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وفيما لا تزال الأعداد منخفضة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، تسعى الصين لمنع إصابات جديدة قبل احتفالات السنة القمرية الجديدة الشهر المقبل، التي يتوقع أن يتنقل خلالها ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد.

ويخشى أن تفرض قيود على تلك الرحلات السنوية التي تعد الفرصة الوحيدة للمهاجرين لزيارة عائلاتهم، في حال استمرار تسجيل بؤر إصابات.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل 115 إصابة جديدة بكوفيد-19 الاربعاء، مع بؤرة تضم 90 حالة في إقليم هيبي المتاخم للعاصمة بكين.

وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي حملة فحوص واسعة وأغلقت الطرق والمدارس والمتاجر في مدينة شيجياتشوانغ بإقليم هيبي، مركز التفشي الأخير للفيروس.;وتم إغلاق مدينة شينغتاي التي تضم سبعة ملايين نسمة، منذ الجمعة الماضي.

حوالي 4500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة الثلاثاء وفاة حوالي 4500 شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 ت غ الثلاثاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة. ومنذ بدأ الفيروس بالتفشّي في الولايات المتّحدة، بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا به في هذا البلد 22.8 مليون شخص توفي منهم أكثر من 380 ألفاً.

وسجّلت الولايات المتّحدة خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدّل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أنّ الوفيات تتوزّع على سائر أنحاء البلاد وإن كانت تتركّز حالياً في جنوبها وغربها.

وحذّر رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو من أنّ مخزون اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

بدوره لا يزال عدد مرضى كوفيد-19 الراقدين في المستشفيات الأمريكية عند مستواه القياسي، إذ بلغ الثلاثاء أكثر من 131 ألف مريض، وفقاً لـ"كوفيد تراكينغ برودجكت".

والثلاثاء أعلنت السلطات الصحيّة الأمريكية أنّ المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتّحدة جواً سيضطرون اعتباراً من 26 كانون الثاني/يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنّ الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر، مشيراً إلى أنّه إذا كان هذا "الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر، لكنّه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أماناً".

وتدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ في 26 كانون الثاني/يناير، وتوسّع نطاق إجراءات سابقة كانت مفروضة على الوافدين من بريطانيا منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما رُصدت على الأراضي البريطانية سلالة متحوّرة من فيروس كورونا أكثر قدرة على التفشّي.