قلق حول لقاح كورونا الصيني وتساؤلات بشأن نسبة فعاليته الحقيقية

أثبت لقاح كوفيدـ19 الصيني (كورونافاك) الذي طورته شركة سينوفاك بيوتاك الصينية، أنه لم يكن فعالا سوى بنسبة 50,38 في المائة خلال المراحل المتأخرة من التجارب في البرازيل، وهي نسبة أقل بكثير مما أظهرته نتائج سابقة، بحسب ما جاء في بيان لحكومة ولاية ساوباولو البرازيلية.

وتطرح تساؤلات عدة بشأن صحة البيانات الخاصة بالعتبة المطلوبة للموافقة التنظيمية، ما يزيد من الشكوك الخاصة بغياب الشفافية المتعلقة باللقاح الصيني.

ويقول محللون إن معدل فعالية لقاح كورونافاك الذي تنتجه الشركة الصينية في البرازيل، يمكن أن يؤثر بخصوص الثقة الدولية في اللقاحات المصنوعة في الصين، ويعيق جهود بيكين في إصلاح صورتها (التي تضررت جراء سوء تعاملها المبكر إزاء انتشار الفيروس)، من خلال توفيرها اللقاح للدول النامية.

من جانبه أفاد معهد بوتانتان وحكومة ساوباولو أن لقاح فيروس كورونا حقق معدل نجاعة إجمالية، لم تتجاوز 50,38 في المائة خلال الدراسة السريرية التي أجريت في البرازيل، إضافة إلى معدل نجاعة للحالات الخفيفة قدر بنحو 78 في المائة، و100 في المائة بالنسبة للحالات المتوسطة والبليغة للمرض.

وجميع هذه المعدلات تتجاوز نسبة 50 في المائة التي تطلبها منظمة الصحة العالمية. ولكن النتائج تشير إلى أن لقاح كورونافاك أقل فعالية من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر بيونتيك وموديرنا، التي يبلغ معدل نجاعتها 95 في المائة تقريبا.

وتقول روسيا إن لقاح سبوتنيك5 فعال بنسبة 91 في المائة، أما لقاح المملكة المتحدة الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازيكا فإن متوسط نجاعته تبلغ 70 في المائة، والملاحظ أن لقاح سينوفاك أقل فعالية كذلك من منافسه الصيني المحلي الذي طورته شركة سينوفارم، التي تقول إن فعاليته تقارب 80 في المائة.

وكانت شركة سينوفاك وقعت صفقات لتوفير 46 مليون جرعة للقاح إلى البرازيل و50 مليون جرعة إلى تركيا، و40 مليون جرعة إلى إندونيسيا.

أما خبراء الصحة العامة في الصين، فيؤكدون أنهم واثقون من أن اللقاحات الصينية جيدة على الأقل، إن لم تكون أفضل من البدائل الأجنبية.