وكأنّ كورونا لم تكن.. شاهد احتفالات مشجعي كرة القدم في ألاباما

خرج الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى الشوارع حول جامعة ألاباما بعد فوز فريق كريمسون تايد على فريق ولاية أوهايو بنتيجة 52-24 للبطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية، متجاهلين مُناشدات توخي الحذر والسلامة في ذروة جائحة فيروس كورونا.

تدفق الطلاب وغيرهم من الحانات المكتظة بالقرب من الحرم الجامعي في وقت متأخر من يوم الاثنين، وأظهرت كاميرات المرور والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، التجمعات في شارع الجامعة في منطقة تُسمى "ذا ستريب".

وكان الكثير من المشجعين يصرخون ويهتفون وهم يضغطون على بعضهم البعض في الشارع دون كمامات في مشهد كان يخشاه المسؤولون قبل المباراة حيث حثوا الناس على مشاهدتها في المنزل والاحتفال على انفراد.

وتوفي أكثر من 5300 شخص في ولاية ألاباما بسبب فيروس كورونا، وسُجلت حوالي 404000 إصابة.