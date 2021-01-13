فلاديمير بوتين يدعو لحملة تلقيح شاملة في روسيا ابتداء من الأسبوع المقبل

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا المستجد لكل فئات الشعب اعتبارا من الأسبوع المقبل مؤكدا أن اللقاح المصنوع في بلاده هو "الأفضل". وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة الروسية عبر الفيديو "أطلب إطلاق حملة تلقيح شاملة لكل الشعب اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وفي ديسمبر-كانون الأول بدأت روسيا حملة التلقيح للفئات التي تعتبر أولوية وخصوصا الطاقم الطبي والتعليمي. ثم تم توسيع الفئات المسموح بتلقيها اللقاح الروسي سبوتنيك-في تدريجيا. وروسيا، التي كانت أول دولة في العالم تسجّل في أغسطس-آب لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 أثار شكوكاً على المستوى الدولي، إذ اعتبر كثرٌ أن الإعلان عن ترخيصه سابق لأوانه، تسعى الآن إلى تجاوز الدول الأخرى من خلال تكثيف وتيرة التطعيم لتحصين سكانها البالغ عددهم 146 مليون نسمة.

وبحسب الصندوق السيادي الروسي الذي قام بتمويل هذا المنتج، فان أكثر من مليون شخص في روسيا تلقوا اللقاح حتى الآن. واللقاح الذي سُمّي "سبوتنيك-في" نسبة لأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفياتي عام 1957، فعال بنسبة 90 في المائة حسب مطوريه.

وقال بوتين إن "من الواضح تماما والتطبيق يؤكد ذلك أن اللقاح الروسي هو الأفضل في العالم" مشيدا خصوصا بشروط التخزين، والنقل التي "لا تتطلب ظروفا قصوى". وأضاف "إنه أكثر بساطة بكثير وأكثر فاعلية". ويمكن تخزين "سبوتنيك-في"، الذي تنوي روسيا تصديره على نطاق واسع، في درجات حرارة تراوح بين +2 و +8 مئوية، بينما تتطلب اللقاحات الأخرى التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية.

وطلب بوتين أن تكون "البنية التحتية المناسبة جاهزة" من أجل زيادة إنتاج اللقاح. من جهتها قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا المكلفة الشؤون الصحية، إن كل شيء "جاهز" لإطلاق حملة تلقيح شاملة اعتبارا من الاثنين، مؤكدة ان اكثر من مليوني جرعة ستكون متوافرة بحلول نهاية يناير-كانون الثاني.

ويشكك الخبراء بذلك، معتبرين أن روسيا لا تملك حتى الآن القدرة على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بكميات كبيرة. وتظهر الأرقام التي تنشرها السلطات إصابة 3.47 ملايين شخص منذ بدء تفشي الوباء في روسيا، التي تواجه موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن السلطات ترفض حتى الآن فرض أي إغلاق جديد على المستوى الوطني.