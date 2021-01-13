انتقادات لسلطات سيول بعد نصحها للنساء الحوامل الاهتمام بالأزواج أولا

تواجه سلطات العاصمة الكورية الجنوبية سيول انتقادات بعدما نصحت النساء الحوامل بتحضير الطعام مسبقا لأزواجهن والتأكد من وجود ما يكفي من الملابس الداخلية النظيفة لهم قبل التوجه للإنجاب في المستشفى.

واعتبرت الحكومة المحلية في سيول عبر موقع مخصص للنساء الحوامل أن هذه التدابير تتيح تفادي حالات "إزعاج" للعائلات.

هذه النصائح التي نُشرت عبر الموقع في 2019، سُحبت الأسبوع الماضي بعدما تنبه لها مستخدمون وأثارت موجة تنديد عبر الإنترنت.

ووقّع حتى بعد ظهر الإثنين أكثر من عشرين ألف شخص على عريضة إلكترونية عبر الموقع الرئاسي تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هذا المحتوى.

وتضمنت النصائح المذكورة دعوة للنساء الحوامل إلى الاحتفاظ خلال مراحل الحمل الأولى بملابس صغيرة الحجم ليرتدينها بعد الإنجاب بهدف "تحفيزهن" على عدم الإكثار في الطعام وممارسة تمارين بدنية.

ودعت التوصيات التي كانت منشورة عبر موقع المركز الإعلامي بشأن الحمل والإنجاب في سيول، إلى "عدم إرجاء الأعمال المنزلية بما فيها التنظيف أو غسل الأطباق، لأنها تساعد في الحفاظ على الوزن من دون زيادة التمارين الرياضية".

كذلك نصحت حكومة سيول النساء الحوامل عند اقتراب تاريخ الإنجاب، بتحضير بعض الأطعمة مسبقا للأزواج إذ إنهم "غير معتادين كثيرا على أعمال المطبخ"، والتأكد من حيازتهم ما يكفي من الألبسة الداخلية والجوارب والقمصان والمحارم النظيفة لحين عودتهن إلى المنزل.

وأوصت حكومة سيول أيضا النساء الحوامل بـ"التأكد من وجود ما يكفي من أوراق المراحيض ومعجون تنظيف الأسنان وفرش الأسنان والصابون وسوائل التنظيف" في المنزل قبل الانتقال إلى المستشفى للإنجاب، "تفاديا لأي حالات انزعاج لدى العائلة".

وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سكانية في ظل تراجع معدل الولادات، مع اضطرار النساء إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل وتربية الأطفال.

وفي بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس الإثنين، أقرت الحكومة المحلية في سيول بأنها لم "تراجع بعناية" محتوى التوصيات قبل نشرها عبر الموقع الإلكتروني، متعهدة إظهار قدر أكبر من الانتباه في المستقبل تفاديا لمثل هذه الحوادث.