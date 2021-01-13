وفاة الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون الداعم السخي لترامب وإسرائيل

توفي الملياردير الأمريكي والمانح السخي للحزب الجمهوري شيلدون أديلسون عن 87 عاما، وفق ما أعلنت شركة كازينوهات لاس فيغاس ساندز الثلاثاء.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان أن "شيلدون ج. أديلسون توفي الليلة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بسبب مضاعفات مرتبطة بعلاج لمفوما لاهودجكينية"، وهي عبارة عن مجموعة من سرطانات الدم التي تتضمن أي نوع من الورم اللمفوما عدا لمفومة هودجكين.

وبعد بدايات متواضعة في بوسطن، ارتقى أديلسون، المؤيد السخي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ليصبح أحد أغنى رجال العالم بفضل سلسلة مترامية من الكازينوهات بين لاس فيغاس وماكاو.

وقدّرت مجلة "فوربس" ثروته الصافية بـ35 مليار دولار حتى الثلاثاء، وهي ثروة كان يستخدمها غالبًا للتأثير في السياسة الأمريكية.

وعارض أديلسون بشدة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وكان مانحًا رئيسيًا لخليفته ترامب، حيث أعطى ما يقرب من 220 مليون دولار لقطب العقارات الثري وزملائه الجمهوريين في الكونغرس خلال دورة انتخابات 2020.

ونعى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أديلسون في بيان على موقع تويتر قال فيه إن الولايات المتحدة فقدت رجلا "آمن إيماناً عميقاً بأمريكا وبأهمية التحالف التاريخي بينها وبين دولة إسرائيل اليهودية".

وأشار بنس إلى دور أديلسون في دعم إدارة ترامب في الدفاع "عن الخطوات التاريخية التي اتخذتها لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

Statement from Vice President Pence on the Passing of Sheldon Adelson pic.twitter.com/fbu7pQA9z3 — Mike Pence (@Mike_Pence) January 12, 2021

ووصف الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش أديلسون بأنه "شخصية وطنية أمريكية، ومانح سخي للأعمال الخيرية وداعم قوي لإسرائيل".

وقال بوش "شقّ شيلدون طريقه للخروج من أحد أحياء بوسطن الصعبة لبناء مشروع ناجح وظّف بإخلاص عشرات الآلاف ووفر المتعة للملايين".

بدوره، قال نتنياهو في بيان إنّ أديلسون كان "بطلا مذهلا للشعب اليهودي والدولة اليهودية والتحالف بين إسرائيل وأمريكا".

Sara and I join Miri and the family in mourning a great friend, a great man, and a great Jewish patriot.



We will never forget him. May his memory be blessed. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 12, 2021

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة فوربز في العام 2012، لم يبد أديلسون أي أسف على نشاطه السياسي، مؤكدا أنه "ضد تأثير الأغنياء في الانتخابات أو سعيهم إلى ذلك، لكن طالما يمكن ذلك فأنا أمارسه".

وهو أشار إلى تبرعات قدّمها مموِّلون ليبراليون على غرار جورج سوروس، معتبرا أن تبرعاته أوجدت توازنا على هذا الصعيد، مؤكدا أنه "فخور" بما يفعله.