مع اقتراب توجيه اتهام جديد للرئيس الأمريكي... ترامب يدعو الأمريكيين للهدوء وبيلوسي تعتبره خطرا مؤكدا

دعا الرئيس دونالد ترامب الاربعاء "جميع الامريكيين" الى الهدوء تزامنا مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد اليه اثر احداث الكابيتول الدامية.

وقال ترامب في بيان مقتضب "في ضوء تقارير عن مزيد من التظاهرات، اطالبكم بعدم اللجوء الى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من اي نوع. ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله امريكا. ادعو جميع الامريكيين الى المساعدة في تهدئة التوترات".

ترامب خطر مؤكد

اكدت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الامريكي نانسي بيلوسي الاربعاء في مستهل المناقشات حول توجيه اتهام جديد للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن الاخير هو "خطر مؤكد وفوري" على الولايات المتحدة و"يجب أن يرحل".

وقالت بيلوسي إن "رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة"، في اشارة الى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، مضيفة "يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على الأمة التي نحب جميعا".

اتهام ترامب خطأ

من جهته، اكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الامريكي كيفن ماكارثي الاربعاء ان اتهام دونالد ترامب قبل اسبوع من انتهاء ولايته يشكل "خطأ". وقال ماكارثي "لم يجر تحقيق ولم تعقد جلسات استماع"، مع قرب تصويت مجلس النواب على توجيه اتهام ثان لترامب يمهد لاطلاق اجراء عزل امام مجلس الشيوخ. وتابع "إضافة الى ذلك، فان مجلس الشيوخ اكد ان اي محاكمة لن تبدأ قبل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن" في العشرين من كانون الثاني/يناير.

وترامب متهم بالتحريض على اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير في حدث غير مسبوق هز صورة الديموقراطية الامريكية.

لكن ماكارثي أقر بان ترامب يتحمل "مسؤولية" في اعمال العنف في الكابيتول، لانه "كان يستطيع ان يندد فورا بالحشد (المتظاهر) حين شاهد ما جرى". ودعا الى تشكيل "لجنة تحقيق" والتصويت "على الثقة" بالرئيس المنتهية ولايته، في خطوة رمزية.