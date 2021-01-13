تركيا تعتمد لقاح كورونافاك الصيني المضاد لكورونا ووزير الصحة يتلقي أول تطعيم

أقرت تركيا الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح كورونافاك المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية، ما يمهد الطريق لحملة تلقيح وطنية ستبدأ بالعاملين في مجال الرعاية الصحية.

"يجب تلقيح الجميع لأنه الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الوباء"

وتلقى فخر الدين قوجة، وزير الصحة الجرعة الأولى من اللقاح بعد إعلانه عن خطط للبدء بطرحه على الصعيد الوطني الجمعة. وقال قوجة في تصريحات متلّفزة: "يجب تلقيح الجميع لأنه الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الوباء".

وذكرت تركيا الشهر الماضي أنّ التجارب الأولية على 7371 متطوعا في تركيا أظهرت أن اللقاح الصيني فعّال بنسبة 91,25 بالمئة.

لكن التجارب الأوسع نطاقا في البرازيل أظهرت معدل فاعلية يبلغ حوالي 50 بالمئة، اي أقل بكثير من لقاحات موديرنا وفايزر/بايونتيك واكسفورد-استرازينيكا.

كما أظهرت تجربة ثالثة في إندونيسيا فعالية بنسبة 65,3 بالمئة.

50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك

وقال قوجة بدون الخوض في التفاصيل "هذا لقاح آمن. اكتملت دراسات السلامة". وتعاقدت تركيا على تسلم 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك.

ومن المقرر وصول عشرين مليونا منها بحلول نهاية الشهر. ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى 4.5 ملايين جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك بحلول أواخر اذار/مارس، على الرغم من استمرار المفاوضات.

ستبدأ تركيا تلقيح 1,1 مليون عامل صحي قبل الانتقال إلى من تزيد أعمارهم على 65 عامًا والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وشهدت تركيا تراجع حصيلة الوفيات اليومية الرسمية جراء الفيروس إلى أقل من 200 وفاة بعد فرض عمليات إغلاق في نهايات الأسبوع وقيود يومية أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة 23325 وفاة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 2,3 مليون إصابة.