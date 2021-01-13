شاهد: التوتر يسود العاصمة الأوغندية كامبالا خشية أن يفسد العنف سيْر الانتخابات الرئاسية

اشتعلت الأجواء في العاصمة الأوغندية كامبالا بشكل متزايد قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس، حيث قام أفراد من الجيش بدوريات في الشوارع. ومع تكليف الجيش بجميع العمليات الأمنية في منطقة كامبالا الحضرية، تنتقد شخصيات المعارضة في أوغندا العنف الواسع النطاق من قبل قوات الأمن قبل الانتخابات. وأبدى بعض السكان في كامبالا خشيتهم من تفاقم التوتر في البلاد وسط ظروف اجتماعية سيئة.
وقال أحد السكان "آمل أن تنتهي الانتخابات بسلام"، مضيفًا: "هذا بلدنا ولن نذهب إلى أي مكان".
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