شاهد: عمال المطاعم في مكسيكو سيتي يحتجون بالقدور والمقالي على القيود المفروضة جراء كوفيد-19

احتج الثلاثاء عمال قطاع المطاعم في شوارع مكسيكو سيتي وهم يدقون يدقون على القدور والمقالي لمطالبة السلطات في العاصمة بالسماح لهم بإعادة فتح أبواب مطاعهم، على الرغم من ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات. ونزل النادلون والطهاة وملاك المطاعم ومسيريها إلى الشوارع بالقدور والمغارف لجذب انتباه الحكومة التي لم تفرض اغلاقا منذ الـ 18 ديسمبر / كانون الأول على المطاعم ولا تسمح إلا بشراء الوجبات الجاهزة.

ورفع العاملون في عشرات المطاعم لافتات كتب عليها "افتحوا قبل أن نمت" و "عائلتي تعتمد على عملي". وتعد هذه القيود جزء من حالة التأهب الصحي القصوى في العاصمة وولاية المكسيك المجاورة ، بسبب ارتفاع العدوى بالفيروس التاجي.