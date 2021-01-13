منظمة الصحة العالمية: 28 مليون جرعة لقاح أعطيت في 46 دولة حول العالم معظمها غنية

صرح مايكل راين، المدير المسؤول عن الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه على مدى 36 يومًا حصل نحو 28 مليون شخص على جرعة من أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في نحو 46 دولة حول العالم.

وعلى الرغم من بدء حملات التطعيم، عبر راين عن قلقه بشأن سرعة انتشار الفيروس الملحوظة في بعض البلدان، لا سيما بسبب السلالة الجديدة الأكثر عدوى.

"هناك شعوب تريد وتحتاج للقاحات ولن تتلقاها ما لم نتشارك بشكل أفضل"

وقال راين خلال إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة العامة التي تنظمها المنظمة: "نحن ندخل العام الثاني (من الوباء) ويمكن أن يصبح الأمر أكثر صعوبة نظرًا لما نراه من معدلات انتقال المرض". أما حملات التطعيم فأعرب عن أسفه لأنها تتم أساسًا في البلدان الغنية. وقال: "أعتقد أننا بلغنا 28 مليون جرعة من اللقاح تم إعطاؤها حتى الآن. وقد استُخدمت حتى الآن خمس لقاحات أو منصات مختلفة".

وأضاف أن "نحو 46 دولة تقوم بالتلقيح حاليًا بينها دولة واحدة منخفضة الدخل"، و38 غنية. وقال: "هناك شعوب تريد وتحتاج للقاحات ولن تتلقاها ما لم نتشارك بشكل أفضل"، مضيفًا أن "على الجميع أن يفعل أكثر".

آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد

أنشأت منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل اللقاحات (غافي) آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد على البلدان الفقيرة، لكن النظام يعاني نزعة مراعاة المصلحة الخاصة في البلدان الغنية والنقص في التمويل. وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تقديم جرعات تكفي 20% من سكان البلدان المشاركة في آلية كوفاكس بحلول نهاية السنة، وتأمل في إرسال اللقاحات الأولى في أواخر كانون الثاني/يناير أو في شباط/فبراير.

وتقترب حصيلة الوباء من مليوني وفاة بعد أكثر من سنة من ظهوره في الصين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الأربعاء استنادًا إلى مصادر رسمية.