يوتيوب يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب "مخاطر العنف"

علق موقع يوتيوب المملوك من طرف شركة غوغل الثلاثاء مؤقتا، قناة الرئيس الأمريكي المنتهية ولاته دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع بشأن عدم التحريض على العنف.

وقال يوتيوب في بيان إنه "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديد تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا". وأضاف البيان بأن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد على الأقل لسبعة أيام".

وقبل يوتيوب، علق موقع فيسبوك حسابي ترامب على منصته ومنصة انستغرام في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول مما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة. كما علقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات الرئيس.