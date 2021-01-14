الجزائر ستتقاسم حصتها من لقاح كوفيد-19 مع تونس

كشف الأربعاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن الجزائر التزمت رسميًا بتقاسم حصتها من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 فور الحصول عليه مع تونس. تصريحات الجرندي جاءت اثر لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.

وقال الجرندي إنّ نظيره الجزائري صبري بوقادوم أكّد له أنّ بلاده ستتقاسم مع تونس اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي طلبتها حال الحصول عليها.

هذا وكان وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر قد أعلن الأربعاء، أن بلاده قررت استخدام لقاحي"كورونافاك" الصيني المطور منم طرف شركة "سينوفاك" وأظهرت نسبة فعاليته ضد فيروس كورونا بلغت 50.4 بالمئة وكذلك اللقاح الروسي "سبوتنيك في" الذي أظهر نسبة فعالية 90 بالمئة حسب نتائج الاختبارات السريرية.

ومن المنتظر حسب بلحيمر أن ستستلم الجزائر شحنة من اللقاح الصيني "كورونافاك" قبل نهاية الشهر الجاري. وتشهد الجزائر وضعا صحيا مستقرا منذ شهر نوفمبر- تشرين الثاني حيث تبقي البلاد حدودها مغلقة للحد من انتقال الفيروس التاجي مجددا إلى ترابها.

أما في تونس، فقد تفاقم الوضع الوبائي وأعلنت السلطات عن فرض حجر صحي شامل بداية من الخميس في محاولة للحد من تفشي الفيروس.