شاهد: صيدليات بريطانية تبدأ في توزيع لقاح كورونا

يُعد متجر "بوتس" في هاليفاكس من بين أولى صيدليات الشوارع في المملكة المتحدة التي تقوم بتوزيع لقاحات كوفيد-19 على المواطنين. باتريشيا، السيدة المسنة لم تتمكن من إخفاء سعادتها وهي تتلقى الحقنة الخاصة بلقاح كورونا حيث قالت: "أنا سعيدة للغاية. أشعر كما لو أن هذا هو أول رابط خارج سلسلتي. أنا سعيدة ولدي رغبة في البكاء من شدة الفرح لحصولي على اللقاح وأنصح الجميع بالتلقيح والحصول على الشعور بالأمان. لتناول جميعًا اللقاح لكي نعود إلى حياتنا الطبيعية".

أما بهافيكا ميستري التي تعمل في صيدلية "بوتس" فقالت: "دور متجر بوتس في خطة التطعيم بأكملها مهم للغاية. نحن في قلب كل مجتمع في إنكلترا لذلك نحن متحمسون جدًا لأن نكون أول متجر بوتس يستخدم لقاح كوفيد-19".

أما برناديت لافيري، مديرة الصيدلة فقالت: "نحن نعمل في الوقت الحالي لتوفير خدمة تطعيم آمنة حقًا من كوفيد ونتطلع لتقديم خبرتنا وخبرتنا الواسعة في توفير ذلك لجميع مرضانا وعملائنا".

المدير الإداري لمجموعة "بوتس آند روا" سيب جيمس قال: "كل شيء جاهز للتأكد من أننا نستطيع تطعيم أكبر عدد ممكن من ملايين الناس في أسرع وقت ممكن، وبوتس هنا للقيام بهذا الدور".

وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية المواطنين من انتهاك قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مؤكدة تعرض المخالفين إلى عقوبات قاسية. وتعهدت الحكومة البريطانية بتكثيف إجراءات الإنفاذ لخفض معدلات الإصابة المرتفعة التي تهدد الخدمات الصحية. وبحسب وزيرة الداخلية بريتي باتيل فقد فرضت الشرطة 45 ألف غرامة فورية على الأشخاص الذين لم يلتزموا بإرشادات الإغلاق الصارمة، مضيفة أنه ومع تزايد القلق بشأن معدلات الإصابات واستمرار عدم الامتثال، سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتخضع بريطانيا حاليًا للإغلاق الوطني الثالث، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، حيث تنتشر سلالة جديدة أكثر قابلية لانتقال الفيروس بسرعة في جميع أنحاء البلاد.