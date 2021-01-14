فرنسا تفرض حظر تجول من السادسة مساء في كل أنحاء البلاد

أفاد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس إن الحكومة الفرنسية ستفرض حظر تجول يوميًا في جميع أنحاء البلاد في الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحا، اعتبارًا من السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كاستكس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الإجراء سيظل ساري المفعول لمدة أسبوعين على الأقل. حتى الآن، تخضع معظم فرنسا لحظر تجول ابتداء من الثامنة مساءً، مع خضوع بعض أجزاء البلاد، وخصوصا في الشرق الأكثر تضرراً، بالفعل لحظر تجول أكثر صرامة بدءًا من السادسة مساءً.

الوضع في فرنسا "تحت السيطرة"

وأضاف كاستيكس إن ازدياد حالات العدوى التي كان يخشى منها كثيرًا في أعقاب عطلة نهاية العام لم يحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد "بدون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي. وأوضح أن الوضع في فرنسا "تحت السيطرة" لكنه لا يزال "هشًا"، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يوميا.

وفيما ستظل المدارس مفتوحة، حُظرت الأنشطة الرياضية الداخلية مجددًا في الوقت الحالي. ومن أجل "منع انتشار" المتحورات البريطانية والجنوبية الإفريقية وعلى وجه الخصوص لمنع السلالة البريطانية الشديدة العدوى، التي لا تمثل حاليًا سوى 1 إلى 1,5% من الإصابات، "من أن تصبح سلالة سائدة" في فرنسا، أعلن كاستيكس إجراءات إضافية على الحدود.

ووضح إن المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي سيتعين عليهم تقديم اختبار كوفيد نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، على أن يجروا بعدها فحصا ثانيا.