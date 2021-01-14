شاهد: الأردن يبدأ حملة تطعيم كورونا للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

بدأ الأردن الخميس حملة تطعيم أول دفعة من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيم الزعتري. وتلقى 43 لاجئا مسنا لقاح سينوفارم الصيني في مركز تطعيم في مدينة المفرق والتي تقع على بعد 70 كيلومترا من شرق العاصمة عمان.

ويقول محمود فرحان، البالغ 81 عاما، وهو لاجئ سوري مقيم في مخيم الزعتري: "الحمد لله، طالما أن اللقاح متوفر ومجاني فلا داعي لعدم تناوله. لقد تلقيت اللقاح وأشجع الجميع على تناوله. "

أول دولة تقوم بتطعيم اللاجئين

وقامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع وزارة الصحة والحكومة الاردنية بالتنسيق لتسجيل حوالي ألفين لاجئ كأول دفعة لتفادي الازدحام في المخيم. وذكرت المفوضية يوم الخميس أن الأردن من أوائل الدول في العالم التي بدأت في تلقيح اللاجئين المسجلين لدى المفوضية.

ويقول محمد الطاهر، مدير العلاقات الخارجية في مفوضية اللاجئين في مخيم الزعتري:

بحسب الآلية والبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة الأردنية، هناك حوالي ألفي لاجئ مسجل في مخيم الزعتري لتلقي التطعيم. كما نعلم جميعاً، وضعت وزارة الصحة هذه الأرقام على مراحل لتجنب الازدحام في مراكز التطعيم. نأمل أن يتم تطعيم هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 2000 لاجئ في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من الحصول على التحصين اللازم."

المرحلة الأولى للتطعيم: عمال الخطوط الأمامية وكبار السن والمرضى

وتأتي حملة تطعيم اللاجئين ضمن خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا والتي تستهدف 20٪ من سكان المملكة، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة. ووفقا لوزارة الصحة الأردنية، يحق لأي شخص يعيش على الأراضي الأردنية، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا.

وسيتمكن اللاجئون المقيمون في المدن الأردنية، والذين يمثلون 80٪ من اللاجئين من تلقي اللقاح في العيادات الصحية المحلية.

وقد تلقى نحو 3 آلاف شخص من عمال الخطوط الأمامية وكبار السن والمرضى اللقاح يوم الأربعاء.

وقد استلم الأردن الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني يوم السبت والدفعة الأولى من لقاح فايزر يوم الاثنين.

أبلغ الأردن عن أكثر من 310 ألف حالة إصابة مؤكدة وحوالي 4 آلاف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بداية الوباء.