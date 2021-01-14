شاهد: الأوغنديون يُصوّتون في اقتراع رئاسي متوتر وسط إجراءات أمنية مشددة

توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في أوغندا الخميس وسط أجواء انتخابات رئاسية متوترة، بعد ساعات من قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وفي العاصمة التجارية كامبالا، خرجت شرطة مكافحة الشغب بكامل قوتها وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف. ويسعى الرئيس يويري موسفني، المتمسك بالسلطة منذ عام 1986، لولاية سادسة ضد تحدّ قوي من بوبي واين، المغني الشاب الشهير الذي تحول إلى شخصية سياسية معارضة.
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