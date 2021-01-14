شاهد: قوات الحرس الوطني الأمريكي ينامون في أرجاء الكونغرس

خيم مئات عناصر الحرس الوطني الأمريكيين في مبنى الكونغرس لحماية النواب، الذين كانوا يناقشون موضوع عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت مازالوا يعانون جراء أعمال العنف التي جرت الأسبوع الماضي، ويستعدون لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتمت إحاطة مبنى الكونغرس بحواجز تجاوز ارتفاعها المترين، فيما تولى ضباط إنفاذ القانون وقوات أخرى مراقبة المكان.

وفي مركز زوار الكابيتول حيث توجد نسخة من قبة الكونغرس وتمثال الحرية، افترش الجنود الأرض، فيما كانت المناقشات مستمرة.

وكان عدد الجنود كبيرا، إلى درجة لم يتم فيها احترام التباعد الاجتماعي، ولكنهم ارتدوا الكمامات لحماية أنفسهم من مرض كوفيدـ19، ومن أجل حماية أنفسهم من العنف المحتمل فقد جهزوا دروعهم، وأقنعة الغاز.