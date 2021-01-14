شاهد: الآلاف من الهندوس يحتشدون في نهر الغانج لآداء "حجّ كومبه ميلا" في أوْج تفشي الوباء في الهند

تجمع الآلاف من الحجاج الهندوس على ضفاف نهر الغانج في الهند من أجل حج كومبه ميلا، المهرجان الديني الذي يجتذب الملايين في كل مرة يقام فيها. وتسجل الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم وأكثر من 150 ألف حالة وفاة، لكن الهندوس المتدينين أصروا على أداء "فريضة الحج".

ونزل الحجاج الهندوس على ضفاف نهر الغانج في هاريدوار بشمال الهند الخميس، متجاهلين مخاطر كوفيد -19، لبدء مهرجان كومبه ميلا الديني.

وقال المنظم سيدهارث تشاكراباني، الذي توقع حضور ما بين 800 ألف ومليون شخص يوم الخميس وحده "إن الوباء مقلق بعض الشيء، لكننا نتخذ جميع الاحتياطات". وأضاف "أنا متأكد من أن ما جانجا سيهتم بسلامتهم"، في إشارة إلى النهر الذي يعتبره المؤمنون مقدسا.

وفقًا للأساطير الهندوسية، خاض الآلهة والشياطين حربًا على جرّة مقدسة تحتوي على رحيق الخلود، فسقطت القطرات في أربعة مواقع مختلفة، والتي تتناوب الآن على احتضان هذه التجمعات الهائلة.

تم تصنيف كومبه ميلا كجزء من التراث الثقافي غير المادي من قبل اليونسكو وقد جذبت نسخته الأخيرة في مدينة الله أباد في عام 2019، حوالي 55 مليون شخص على مدار 48 يومًا.

وهذا العام، تستضيف مدينة هاريدوار الحجاج ابتداءً من يوم الخميس، ومن المتوقع أن يحتشد عدة ملايين من الأشخاص في المدينة المقدسة في ولاية أوتارانتشال خلال الأسابيع السبعة المقبلة.