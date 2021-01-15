حافلة تنحرف عن مسارها وتبقى متدلية من جسر في نيويورك

انحرفت حافلة عن طريقها وبقيت تتدلى من جسر في حي برونكس في نيويورك، حيث أصيب السائق بجروح خطيرة، فيما أصيب سبعة من الركاب بجروح طفيفة، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بحسب قسم المطافئ لمدينة نيويورك.

ووقع الحادث عند محول على مستوى حي برونكس وطريق سيارة. وأظهرت صور تدلي نصف الحافلة فيما بقي نصفها الآخر على الجسر، وقد تحطمت واجهتها الأمامية. ويتولى رجال المطافئ مراقبة وقود الحافلة وباقي المواد الخطرة، قبل جذب الحافلة لإعادتها للوضع الطبيعي على الطريق.